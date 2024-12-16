Чоловік використовував ще й підроблене поліційне посвідчення, розповідає 24 Канал, посилаючись на Onet.pl. Однак незвичайна поведінка "продавця" викликала підозри в агента з нерухомості.

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Брав одяг і перуки власниці

Шахрай спочатку винайняв квартиру, представившись власниці співробітником поліції. Коли минув місяць, він розмістив оголошення про продаж житла на популярній польській платформі.

Щоб потенційні покупці нічого не запідозрили, орендар вирішив одягнутися, як власниця. Чоловік навіть використовував її перуки, але, звісно, це було поганою ідеєю.

Агенти з нерухомості зрозуміли, що тут щось не так, тож вони вирішили поспілкуватися із сусідами. Після розмови рієлтори зв'язалися зі справжньою власницею квартири.

Шахрай переховувався, але його знайшли

Зловмисник втік і намагався переховуватися, але його затримали. Під час обшуку поліція виявила підроблені документи та фотографії, а також жіночий одяг, перуки, кілька смартфонів і готівку.

Орендаря затримали / Фото onet.pl

За даними місцевого видання, чоловіка заарештували. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за шахрайство та підроблення документів.