Житло продають всього за 195 тисяч фунтів стерлінгів. Воно стало справжньою сенсацією в мережі, розповідає 24 Канал, посилаючись The Sun.

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Фіолетовий інтер'єр

Майже кожна кімната в будинку оформлена в різних відтінках фіолетового: від стін, штор і до декору.

Особливо власники "урізноманітнили" естетику у вітальні, яка фіолетова повністю. Також привертає увагу стіна в клітинку в домашньому офісі.



Повністю фіолетова вітальня / Фото Prime Property Auctions

Насичена колірна гама, яку дехто назвав "сміливою", доповнена різким чорним кольором з глянцевим покриттям, зокрема нас стінах.

Ми раді представити на ринку цей винятковий двоквартирний будинок з трьома спальнями. Цей об'єкт пропонує фантастичний потенціал для зростання капіталу. Безумовно, він сподобається власникам житла, які шукають чудовий новий будинок, або проникливим інвесторам, які шукають об'єкт, що легко здається в оренду в затребуваному місці,

– написали агенти,



Старомодний інтер'єр / Фото Prime Property Auctions

Аукціоністи оцінюють, що будинок може приносити щомісячну орендну плату від 1 200 до 1 300 фунтів.

Як відреагували користувачі

Потенційні покупці були не надто вражені експерименти господарів.

Це, мабуть, найгірша річ, яку я коли-небудь бачив. Це якби будинок сім'ї Аддамсів був перероблений у Sims готичним підлітком,

– написав один із користувачів.

Ще один коментатор висловився, що будинок справді дуже специфічний. Проте його захоплює рішення власників робити інтер'єр таким, яким вони хочуть, не жертвуючи своїми вподобаннями.