Купівля будинку в Італії стала для неї справжнім проєктом. Житло довелося повністю реконструювати, розповідає 24 Канал, посилаючись на CNBC.

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Чому американка вирішила переїхати в Італію

Усе почалося у 2019 році. Мередіт дізналася про програму і паралельно вивчала історію своєї родини. Як з'ясувалося, її прадід народився в містечку Самбука-ді-Сицилія. Це стало для неї знаком, що варто переїхати в Італію.

Мередіт зробила ставку на один об'єкт і виграла його. Згодом через приватну угоду жінка купила ще сусідній будинок. Загальна вартість двох об'єктів склала трохи більш як 29 тисяч доларів.

Щоправда, стан житла був дуже занедбаний. Жінка розпочала масштабну реконструкцію, збільшивши площу будинку до 250 квадратних метрів.

Будинок потребував капітального ремонту / Фото CNBC Make It

Скільки коштував ремонт

На ремонт американка витратила близько 475 тисяч доларів. А тривала реконструкція понад 4 роки.

Тепер це сучасний будинок з чудовими історичними деталями. Житло вміщує дві основні спальні, гостьові кімнати, бібліотеку, сауну, тераси.

Будинок після ремонту / Фото CNBC Make It

Мередіт проводить на Сицилії кілька місяців на рік, приймає гостей і влаштовує вечері. У майбутньому вона планує передати будинок у власність містечка, щоб його точно зберегли в оригінальному вигляді.