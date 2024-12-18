Цікаве оголошення розмістили у фейсбуці у групі Best Hostel Kyiv. Що не так з, на перший погляд, ідеальною пропозицією, розповідає 24 Канал.

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Цікава пропозиція оренди житла в Києві

У столиці, у Деснянському районі здають в оренду житло. Ціна вигідно відрізняється від середніх на ринку – 3 500 гривень. Однак з пропозицією не все так просто. Адже за ці гроші пропонують винаймати кімнату на балконі.

Шукаєш житло? Ми тебе теж! Здаємо кімнату/балкон, місто Київ, Деснянський район,

– йдеться в оголошенні.

Варто зазначити, що орендодавець вже не раз розміщував цю пропозицію і використовував не один майданчик для оголошень. Та, вочевидь, на неї ніхто не відгукнувся. Ба більше, користувачі мережі висловлюють своє невдоволення таким варіантом житла. Дехто вважає, що це взагалі жарт, адже не розуміє, як люди повинні потрапляти на балкон.



Так виглядає балкон, який здають в оренду за 3 500 гривень / Фейсбук Best Hostel Kyiv

Які середні ціни на оренду квартир у Києві

За даними DIM.RIA, Київ вже традиційно входить у трійку найдорожчих за орендою квартир міст України, інші два – Львів та Ужгород.

У середньому, аби винайняти однокімнатну квартиру у столиці, доведеться викласти 16,5 тисячі гривень. За дво- та трикімнатну потрібно заплатити 22,9 та 37,5 тисячі гривень на місяць відповідно.

У Києві протягом осені середня ціна оренди однокімнатної квартири знизилась майже на 300 гривень. Однак якщо аналізувати у межах усього року, то орендні ставки зросли в середньому на 32%. Уже традиційно найдорожчі райони Києва – Печерський та Шевченківських. Бюджетне житло можна знайти у Деснянському та Дніпровському районах.