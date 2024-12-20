Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, про що свідчать підсумкові аналітичні дані OLX Нерухомості, розповідає 24 Канал. Проте найбільше протягом 2024 року ціни зросли не в столиці, і навіть не у Львові чи Ужгороді.

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Яке місто стало лідером за зростанням цін на житло

Найбільше зростання цін зафіксоване в Рівному, де суттєво подорожчали одно-, дво- та трикімнатні квартири.

Середня вартість однокімнатної квартири в доларах зросла на 19%. І хоч в Луцьку та Івано-Франківську відсоток підвищення є більшим (+29%), у сегменті дво- та трикімнатних квартир Рівне є беззаперечним лідером.

Протягом 2024 року двокімнатні квартири в Рівному подорожчали на 22%, а трикімнатні – на 21%.

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За якими критеріями українці обирали житло

Протягом 2024 року ціна, кількість кімнат, площа квартири та район залишалися найбільш важливими критеріями вибору житла.

Однак, якщо порівнювати дані цього року до 2023-го, то деякі критерії стали важливішими. Наприклад, тепер українці більше беруть до уваги поверх, додаткове живлення в разі відключення світла, автономне опалення та наявність бомбосховища.