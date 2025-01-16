Что известно о продаже спиртзавода

Информация о продаже предприятия есть на сайте Prozorro, информирует 24 Канал. Первый аукцион был запланирован еще на 2 октября 2023 года, тогда стартовая цена актива составляла 245,4 миллионов гривен.

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Однако с тех пор она существенно снизилась – до 86,7 миллиона гривен, что почти втрое дешевле. Однако даже по этой цене инвесторы не проявляют интереса к заводу.

Основными проблемами предприятия является его финансовое состояние:

Кредиторская задолженность – 228,2 миллиона гривен, которую покупатель должен будет погасить.

Дополнительные расходы: после приобретения к сумме приватизации добавляется 20% НДС (17,34 миллиона гривен).

Низкая рентабельность: чистая прибыль завода за девять месяцев 2024 года составила лишь 1,9 млн грн.

Кроме того, новый владелец будет вынужден инвестировать значительные средства в модернизацию и амортизацию оборудования, ведь со временем производственные мощности изнашиваются, а стоимость актива продолжает падать.

Проблемы приватизации

"Зарубинский спиртзавод" является примером того, как приватизация может буксовать. Несмотря на существенное снижение цены, предприятие не привлекает инвесторов из-за больших долгов, низкую доходность и потребность в модернизации.

Зато время играет против предприятия: долги продолжают расти, а активы изнашиваются. Если в ближайшее время не найдется инвестор, риски банкротства или окончательной потери производственных мощностей увеличиваются.