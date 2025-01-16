Що відомо про продаж спиртзаводу

Інформація про продаж підприємства є на сайті Prozorro, інформує 24 Канал. Перший аукціон був запланований ще на 2 жовтня 2023 року, тоді стартова ціна активу становила 245,4 мільйонів гривень.

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Однак відтоді вона суттєво знизилася — до 86,7 мільйона гривень, що майже втричі дешевше. Проте навіть за цією ціною інвестори не виявляють інтересу до заводу.

Основними проблемами підприємства є його фінансовий стан:

Кредиторська заборгованість — 228,2 мільйона гривень, яку покупець повинен буде погасити.

Додаткові витрати: після придбання до суми приватизації додається 20% ПДВ (17,34 мільйона гривень).

Низька рентабельність: чистий прибуток заводу за дев'ять місяців 2024 року склав лише 1,9 млн грн.

Крім того, новий власник буде змушений інвестувати значні кошти в модернізацію та амортизацію обладнання, адже з часом виробничі потужності зношуються, а вартість активу продовжує падати.

Проблеми приватизації

"Зарубинський спиртзавод" є прикладом того, як приватизація може буксувати. Попри суттєве зниження ціни, підприємство не приваблює інвесторів через великі борги, низьку прибутковість та потребу в модернізації.

Натомість час грає проти підприємства: борги продовжують зростати, а активи зношуються. Якщо найближчим часом не знайдеться інвестор, ризики банкрутства або остаточної втрати виробничих потужностей збільшуються.