Понад 17 мільярдів зависли: чим затримка відшкодування ПДВ загрожує бізнесу та кишеням українців

Масштабна суперечка довкола податкових розрахунків між державою та виробниками набуває загрозливих обертів. Затримка суттєвих фінансових ресурсів ризикує вдарити по стабільності всього внутрішнього ринку.

Що сталося з відшкодуванням та чому бізнес б'є на сполох

В Україні виникла напружена дискусія довкола повідомлень про призупинення відшкодування податку на додану вартість на суму близько 17 мільярдів гривень. Для підприємств це не просто абстрактні цифри у звітах, а реальні оборотні кошти, від яких залежать виплати зарплат, розрахунки з постачальниками та обслуговування кредитів. Про те, чому затримка виплат створює небезпечний прецедент для економіки, розповів юрист Юрій Ванетик у коментарі 24 Каналу.

Експерт закликає підходити до гучної суми виважено. Сам факт політичних заяв не означає, що кожна заявка є стовідсотково узгодженою чи заблокованою незаконно:

частина з них проходить рутинну перевірку;

а частина може бути предметом розслідування фіктивних схем.

Як дефіцит ліквідності руйнує експорт та ділову активність

Найболючішого удару затримка завдає експортерам, які мають законне право на нульову ставку ПДВ та повернення сплаченого вхідного податку. Виробник сплачує кошти постачальникам заздалегідь і розраховує повернути податок у передбачені законом терміни. Коли держава ставить виплати на паузу, компанії вимушені гальмувати роботу.

Час – це економічні витрати, а не лише адміністративні незручності,

– наголошує Ванетик.

За словами юриста, бізнес миттєво стикається з трьома критичними викликами:

Гострий дефіцит готівки: підприємства відкладають закупівлі сировини або затримують оплати партнерам, що ланцюговою реакцією передається іншим компаніям;

підприємства відкладають закупівлі сировини або затримують оплати партнерам, що ланцюговою реакцією передається іншим компаніям; Подорожчання фінансування: щоб перекрити діру в балансі, компанії беруть дорогі банківські кредити, сплачуючи значні відсотки;

щоб перекрити діру в балансі, компанії беруть дорогі банківські кредити, сплачуючи значні відсотки; Інвестиційна невизначеність: інвестори оцінюють не стільки ставки податків, скільки передбачуваність грошових потоків, а непередбачувані затримки руйнують довіру до ринку.

Чи призведе податкова пауза до зростання цін та скорочень

Прямого й миттєвого стрибка цін на полицях очікувати не варто, проте прихований механізм діє не менш відчутно. Компанії, які змушені брати кредити для заміщення невиплаченого ПДВ, за можливості закладають відсоткові витрати у кінцеву вартість продукції.

Якщо ж ринкова конкуренція не дозволяє підняти ціни, бізнес скорочує внутрішні витрати. Це може проявлятися у заморожуванні найму нових працівників, скасуванні понаднормових виплат або навіть призупиненні виробничих ліній, що б'є по доходах звичайних найманих працівників.

Чому податкова блокує виплати та як діяти підприємцям

Податкові органи мають законне право ретельно перевіряти заявки, адже система ПДВ традиційно залишається мішенню для схем із фіктивними накладними. Проте боротьба із шахрайством повинна бути адресною, а не паралізувати роботу доброчесних платників.

Юрист Юрій Ванетик радить постраждалим компаніям керуватися статтею 200 Податкового кодексу України та не гаяти часу. Перший практичний крок – ретельна фіксація документів: звірка декларацій, митних накладних, статусів у електронних реєстрах та розрахунок прямих збитків. Фахове адміністративне оскарження чи звернення до суду дає значно більше шансів на повернення коштів, ніж публічні звинувачення без доказової бази.

Які рішення необхідні для відновлення довіри бізнесу

Для збереження стійкості економіки уряд повинен надати прозорий звіт із чітким розподілом 17 мільярдів гривень: які суми проходять плановий аудит, щодо яких тривають юридичні спори, а які узгоджені й мають бути негайно виплачені.

Податкова адміністрація не повинна перетворюватися на неформальний механізм фінансування держави за рахунок підприємств, що дотримуються вимог законодавства,

– підсумовує Ванетик.

Важливо! Як каже Ванетик, прозорість правил визначить готовність приватного капіталу брати участь у повоєнній відбудові України.

До слова, уряд розглядав підвищення ПДВ для бізнесу в Україні. Проте це рішення, так і не було ухвалено. Разом з тим, Фонд допомоги постраждалому бізнесу, який планували фінансувати завдяки додатковим податковим надходженням, також не планують реалізовувати.