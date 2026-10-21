В Украине возникла напруженная дискуссия вокруг сообщений о приостановке возмещения налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен. Для предприятий это не просто абстрактные цифры в отчетах, а реальные оборотные средства, от которых зависят выплаты зарплат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов. О том, почему задержка выплат создает опасный прецедент для экономики, рассказал юрист Юрий Ванетик в комментарии 24 Каналу.

Эксперт призывает подходить к этой громкой сумме взвешенно. Сам факт политических заявлений не означает, что каждая заявка на сто процентов согласована или заблокирована незаконно:

  • часть из них проходит рутинную проверку;
  • а часть может быть предметом расследования фиктивных схем.

Самый болезненный удар задержка наносит экспортерам, которые имеют законное право на нулевую ставку НДС и возврат уплаченного входящего налога. Производитель платит поставщикам заранее и рассчитывает вернуть налог в предусмотренные законом сроки. Когда государство приостанавливает выплаты, компании вынуждены тормозить работу.

Время – это экономические издержки, а не только административные неудобства,
– подчеркивает Ванетик.

По словам юриста, бизнес мгновенно сталкивается с тремя критическими вызовами:

  • Острый дефицит наличности: предприятия откладывают закупки сырья или задерживают оплату партнерам, что цепной реакцией передается другим компаниям;
  • Подорожание финансирования: чтобы закрыть дыру в балансе, компании берут дорогие банковские кредиты, выплачивая значительные проценты;
  • Инвестиционная неопределенность: инвесторы оценивают не столько налоговые ставки, сколько предсказуемость денежных потоков, а непредсказуемые задержки подрывают доверие к рынку.

Прямого и мгновенного скачка цен на полках ожидать не стоит, однако скрытый механизм действует не менее ощутимо. Компании, вынужденные брать кредиты для замещения невыплаченного НДС, по возможности закладывают процентные расходы в конечную стоимость продукции.

Если же рыночная конкуренция не позволяет поднять цены, бизнес сокращает внутренние расходы. Это может проявляться в замораживании найма новых сотрудников, отмене сверхурочных выплат или даже приостановке производственных линий, что ударяет по доходам рядовых наемных работников.

Налоговые органы имеют законное право тщательно проверять заявки, ведь система НДС традиционно остается мишенью для схем с фиктивными накладными. Однако борьба с мошенничеством должна быть адресной, а не парализовывать работу добросовестных плательщиков.

Юрист Юрий Ванетик советует пострадавшим компаниям руководствоваться статьей 200 Налогового кодекса Украины и не терять времени. Первый практический шаг – тщательная фиксация документов: сверка деклараций, таможенных накладных, статусов в электронных реестрах и расчет прямых убытков. Грамотное административное обжалование или обращение в суд дает гораздо больше шансов на возврат средств, чем публичные обвинения без доказательной базы.

Для сохранения устойчивости экономики правительство должно предоставить прозрачный отчет с четким распределением 17 миллиардов гривен: какие суммы проходят плановый аудит, что касается юридических споров, а какие согласованы и должны быть немедленно выплачены.

Налоговая администрация не должна превращаться в неформальный механизм финансирования государства за счет предприятий, соблюдающих требования законодательства,
– подытоживает Ванетик.

Важно! Как отмечает Ванетик, прозрачность правил определит готовность частного капитала участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

К слову, правительство рассматривало вопрос о повышении НДС для бизнеса в Украине. Однако это решение так и не было принято. Вместе с тем Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировалось финансировать за счет дополнительных налоговых поступлений, также не будут реализовывать.