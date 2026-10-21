Что произошло с возмещением и почему бизнес бьет тревогу

В Украине возникла напруженная дискуссия вокруг сообщений о приостановке возмещения налога на добавленную стоимость на сумму около 17 миллиардов гривен. Для предприятий это не просто абстрактные цифры в отчетах, а реальные оборотные средства, от которых зависят выплаты зарплат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов. О том, почему задержка выплат создает опасный прецедент для экономики, рассказал юрист Юрий Ванетик в комментарии 24 Каналу.

Эксперт призывает подходить к этой громкой сумме взвешенно. Сам факт политических заявлений не означает, что каждая заявка на сто процентов согласована или заблокирована незаконно:

часть из них проходит рутинную проверку;

а часть может быть предметом расследования фиктивных схем.

Как дефицит ликвидности разрушает экспорт и деловую активность

Самый болезненный удар задержка наносит экспортерам, которые имеют законное право на нулевую ставку НДС и возврат уплаченного входящего налога. Производитель платит поставщикам заранее и рассчитывает вернуть налог в предусмотренные законом сроки. Когда государство приостанавливает выплаты, компании вынуждены тормозить работу.

Время – это экономические издержки, а не только административные неудобства,

– подчеркивает Ванетик.

По словам юриста, бизнес мгновенно сталкивается с тремя критическими вызовами:

Острый дефицит наличности: предприятия откладывают закупки сырья или задерживают оплату партнерам, что цепной реакцией передается другим компаниям;

предприятия откладывают закупки сырья или задерживают оплату партнерам, что цепной реакцией передается другим компаниям; Подорожание финансирования: чтобы закрыть дыру в балансе, компании берут дорогие банковские кредиты, выплачивая значительные проценты;

чтобы закрыть дыру в балансе, компании берут дорогие банковские кредиты, выплачивая значительные проценты; Инвестиционная неопределенность: инвесторы оценивают не столько налоговые ставки, сколько предсказуемость денежных потоков, а непредсказуемые задержки подрывают доверие к рынку.

Приведет ли налоговая пауза к росту цен и сокращениям

Прямого и мгновенного скачка цен на полках ожидать не стоит, однако скрытый механизм действует не менее ощутимо. Компании, вынужденные брать кредиты для замещения невыплаченного НДС, по возможности закладывают процентные расходы в конечную стоимость продукции.

Если же рыночная конкуренция не позволяет поднять цены, бизнес сокращает внутренние расходы. Это может проявляться в замораживании найма новых сотрудников, отмене сверхурочных выплат или даже приостановке производственных линий, что ударяет по доходам рядовых наемных работников.

Почему налоговая блокирует выплаты и как действовать предпринимателям

Налоговые органы имеют законное право тщательно проверять заявки, ведь система НДС традиционно остается мишенью для схем с фиктивными накладными. Однако борьба с мошенничеством должна быть адресной, а не парализовывать работу добросовестных плательщиков.

Юрист Юрий Ванетик советует пострадавшим компаниям руководствоваться статьей 200 Налогового кодекса Украины и не терять времени. Первый практический шаг – тщательная фиксация документов: сверка деклараций, таможенных накладных, статусов в электронных реестрах и расчет прямых убытков. Грамотное административное обжалование или обращение в суд дает гораздо больше шансов на возврат средств, чем публичные обвинения без доказательной базы.

Какие решения необходимы для восстановления доверия к бизнесу

Для сохранения устойчивости экономики правительство должно предоставить прозрачный отчет с четким распределением 17 миллиардов гривен: какие суммы проходят плановый аудит, что касается юридических споров, а какие согласованы и должны быть немедленно выплачены.

Налоговая администрация не должна превращаться в неформальный механизм финансирования государства за счет предприятий, соблюдающих требования законодательства,

– подытоживает Ванетик.

Важно! Как отмечает Ванетик, прозрачность правил определит готовность частного капитала участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

К слову, правительство рассматривало вопрос о повышении НДС для бизнеса в Украине. Однако это решение так и не было принято. Вместе с тем Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировалось финансировать за счет дополнительных налоговых поступлений, также не будут реализовывать.