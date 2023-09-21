Завод з Сум постачав Росії стратегічно важливе обладнання: у СБУ розповіли головні деталі

В Україні виявили підприємство, яке продовжувало співпрацювати з Росією навіть після початку повномасштабної агресії. Правоохоронці повідомили про підозру двом очільникам заводу.

Йдеться про сумський завод, який постачав до Росії продукцію стратегічного значення, яку ворог використовував в атомній та нафтогазовій галузях. Йдеться про помпове обладнання.

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Підприємство з Сум співпрацювало з Росією

Служба безпеки України у рамках слідчих дій з'ясувала, що керівники заводу у Сумах після початку повномасштабної війни створило спеціальну схему для постачання вище згаданої продукції російській стороні в обхід санкційним обмеженням. Для реалізації цього плану вони залучили кілька комерційних структур з Європи та Азії, які знаходяться під їхнім контролем. Вони купували обладнання нібито для себе, а по факту переправляли це до Росії.

Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету Росії. У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 мільйонів гривень,

– йдеться у пресрелізі СБУ.

Ба більше, помпове обладнання українського виробництва також переправляли до двох країн Азії. Там його використовували для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

За даними " Економічної правди ", йдеться про сумський завод імені Фрунзе.

Що варто знати про ГМС Груп:

Крім українського заводу до складу входять підприємства з Росії, Білорусі, Казахстану, Німеччини;

Бенефіціаром є громадяни Росії;

Цей холдинг підконтрольний Росії.

Українським правоохоронцям вдалося з'ясувати імена осіб, які були залучені до процесу переговорів з російською стороною. Наразі на денній повістці питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування, до якого також залучені Національна поліція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, триває, а фігурантам справи загрожує до 10 років ув'язнення.