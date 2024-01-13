Завод Маска біля Берліна зупинився: яка криза змусила Tesla зробити паузу

Європейському заводу Tesla довелося призупинити виробництво електрокарів. Коли його відновлять – наразі невідомо.

Зупинка заводу Tesla

Компанія Tesla повідомила про те, що змушена призупинити виробництво більшості автомобілів на заводі біля Берліна. Орієнтовний період паузи – 2 тижні, але все ще може змінитися.

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Причина паузи у роботі заводу – криза у Червоному морі через масовану ракетну атаку, завдану хуситами. Через це компанії елементарно бракує потрібних компонентів, аби продовжити роботу.

Через військові дії судноплавні компанії були змушені змінити маршрути кораблів, аби нікого не наражати на небезпеку. Хусити вирішили підтримати ХАМАС та за підтримки Ірану атакують кораблі у Червоному морі.

! На Суецький канал, через який кораблі не можуть йти внаслідок кризи в Червоному морі, припадає близько 12% світового корабельного трафіку.

Через дії хуситів багато великих компаній відчули брак компонентів та повідомили про затримки у виробництві. Обхід Суецького каналу через мис Доброї Надії займає чимало часу, тож атаки хуситів матимуть наслідки для багатьох економік світу.