Остановка завода Tesla

Компания Tesla сообщила о том, что вынуждена приостановить производство большинства автомобилей на заводе у Берлина. Примерный период паузы – 2 недели, но все еще может измениться.

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Причина паузы в работе завода – кризис в Красном море из-за массированной ракетной атаки, нанесенной хуситами. Поэтому компании элементарно не хватает нужных компонентов, чтобы продолжить работу.

Из-за военных действий судоходные компании были вынуждены изменить маршруты кораблей, чтобы никого не подвергать опасности. Хуситы решили поддержать ХАМАС и при поддержке Ирана атакуют корабли в Красном море.

Интересно! На Суэцкий канал, по которым корабли не могут идти в результате кризиса в Красном море, приходится около 12% мирового корабельного трафика.

Из-за действий хуситов многие крупные компании почувствовали нехватку компонентов и сообщили о задержках в производстве. Обход Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды занимает немало времени, так что атаки хуситов будут иметь последствия для многих экономик мира.