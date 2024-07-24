Німеччина побудує в Україні завод з виробництва боєприпасів

Український уряд зробив замовлення у німецького оборонного концерну Rheinmetall. Він побудує на території країни завод з виготовлення боєприпасів.

В Україні відкриють новий завод

Таку подію анонсувала сама німецька компанія Rheinmetall.

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Компанія Rheinmetall отримала своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року, це відправна точка для реалізації проєкту,

– написали у компанії.

Замовлення охоплюватиме повне технічне оснащення заводу до його введення в експлуатацію. Очікується, що орієнтовна вартість заводу становитиме кілька сотень мільйонів євро.

Будівництво розпочнеться протягом 24 місяців і, за прогнозами, буде завершено протягом декількох років. Rheinmetall разом зі своїм українським партнером зі спільного підприємства також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall,

– написали в компанії.

Раніше в Україну планувала зайти третя оборонна компанія світу. Американська компанія Northrop Grumman хоче виробляти на нашій території боєприпаси середнього калібру