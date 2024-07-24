В Україні відкриють новий завод
Таку подію анонсувала сама німецька компанія Rheinmetall.
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Компанія Rheinmetall отримала своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року, це відправна точка для реалізації проєкту,
– написали у компанії.
Замовлення охоплюватиме повне технічне оснащення заводу до його введення в експлуатацію. Очікується, що орієнтовна вартість заводу становитиме кілька сотень мільйонів євро.
Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall,
– написали в компанії.
Раніше в Україну планувала зайти третя оборонна компанія світу. Американська компанія Northrop Grumman хоче виробляти на нашій території боєприпаси середнього калібру