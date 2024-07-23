Чому яхту не можна продати

Раніше з'явилася інформація, що Окружний суд у місті Спліт у Хорватії скасував арешт яхти.

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Втім, як повідомили в Офісі Генпрокурора, яхта залишається під арештом у двох провадженнях щодо Медведчука.

Зауважте! З 2022 року суд розглядає звинувачення у державній зраді та порушенні законів війни. А досудове розслідування за сприяння терористичним організаціям завершено.

Спільними зусиллями Офісу Генерального прокурора, МЗС, СБУ та ДБР була передана інформація інституціям ЄС, що привела до накладення санкцій на активи Віктора Медведчука, включно з яхтою "Royal Romance".

Нагадаємо! 27 травня 2024 року ЄС впровадив персональні санкції щодо Медведчука та його дружини. Наразі яхта знаходиться під арештом у порту Трогір, Хорватія, на основі безстрокових санкцій.

Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації,

– пояснюють в Офісі Генпрокурора.

Наразі реалізація яхти "Royal Romance" є неможливою, оскільки аукціонний дім, обраний для проведення продажу в травні 2024 року, відмовився від угоди.