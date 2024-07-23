Чому яхту не можна продати
Раніше з'явилася інформація, що Окружний суд у місті Спліт у Хорватії скасував арешт яхти.
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Втім, як повідомили в Офісі Генпрокурора, яхта залишається під арештом у двох провадженнях щодо Медведчука.
Спільними зусиллями Офісу Генерального прокурора, МЗС, СБУ та ДБР була передана інформація інституціям ЄС, що привела до накладення санкцій на активи Віктора Медведчука, включно з яхтою "Royal Romance".
Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації,
– пояснюють в Офісі Генпрокурора.
Наразі реалізація яхти "Royal Romance" є неможливою, оскільки аукціонний дім, обраний для проведення продажу в травні 2024 року, відмовився від угоди.