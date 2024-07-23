Почему яхту нельзя продать

Ранее появилась информация, что Окружной суд в городе Сплит в Хорватии отменил арест яхты.

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Впрочем, как сообщили в Офисе Генпрокурора, яхта остается под арестом в двух производствах по Медведчуку.

Заметьте! С 2022 года суд рассматривает обвинения в государственной измене и нарушении законов войны. А досудебное расследование за содействие террористическим организациям завершено.

Совместными усилиями Офиса Генерального прокурора, МИД, СБУ и ГБР была передана информация институтам ЕС, что привело к наложению санкций на активы Виктора Медведчука, включая яхту "Royal Romance".

Напомним! 27 мая 2024 года ЕС ввел персональные санкции в отношении Медведчука и его жены. Сейчас яхта находится под арестом в порту Трогир, Хорватия, на основе бессрочных санкций.

Продолжается совместная работа с украинским МИД и международными партнерами по наработке механизма ее конфискации и реализации,

– объясняют в Офисе Генпрокурора.

Сейчас реализация яхты "Royal Romance" невозможна, поскольку аукционный дом, выбран для проведения продажи в мае 2024 года, отказался от сделки.