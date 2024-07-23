Поставки российского газа в Европу

Поставки трубопроводного газа "Газпромом" к немногим клиентам, оставшимся в Европе, составили 14,6 миллиарда кубометров в период с января по июнь. Впрочем, этот показатель значительно ниже ежегодных объемов продаж в регион, которые составляли около 130–175 миллиардов кубометров до вторжения.

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Интересно! Расчеты показывают, что в 2024 году Европа и Китай поочередно были крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа.

Для некоторых стран вроде Австрии, Венгрии и Словакии – "Газпром" остается критически важным поставщиком газа. Ранее доля российского газа в общем импорте Евросоюза составляла 40%. Однако ЕС изменил свою политику и начал снижать зависимость от российского газа. Сейчас 30% газа в ЕС поставляет Норвегия.

Важно! Около половины газа проходит через Украину, впрочем, пятилетнее транзитное соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" заканчивается в декабре 2024 года. В свою очередь, Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение с Россией.