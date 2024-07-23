Постачання російського газу до Європи

Постачання трубопровідного газу "Газпромом" до небагатьох клієнтів, що залишилися в Європі, становили 14,6 мільярда кубометрів у період з січня по червень. Втім, цей показник значно нижчий за щорічні обсяги продажів у регіон, які становили близько 130–175 мільярдів кубометрів до вторгнення.

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Цікаво! Розрахунки показують, що у 2024 році Європа та Китай почергово були найбільшими покупцями російського трубопровідного газу.

Для деяких країн, як от Австрія, Угорщина та Словаччина, – "Газпром" залишається критично важливим постачальником газу. Раніше частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу становила 40%. Однак ЄС змінив свою політику і почав знижувати залежність від російського газу. Нині 30% газу до ЄС постачає Норвегія.

Важливо! Близько половини газу проходить через Україну, втім п'ятирічна транзитна угода "Газпрому" з "Нафтогазом" закінчується у грудні 2024 року. Своєю чергою, Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме угоду з Росією.