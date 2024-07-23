Постачання російського газу до Європи
Постачання трубопровідного газу "Газпромом" до небагатьох клієнтів, що залишилися в Європі, становили 14,6 мільярда кубометрів у період з січня по червень. Втім, цей показник значно нижчий за щорічні обсяги продажів у регіон, які становили близько 130–175 мільярдів кубометрів до вторгнення.
Читайте також: Рада ЄС продовжила санкції проти Росії
Для деяких країн, як от Австрія, Угорщина та Словаччина, – "Газпром" залишається критично важливим постачальником газу. Раніше частка російського газу в загальному імпорті Євросоюзу становила 40%. Однак ЄС змінив свою політику і почав знижувати залежність від російського газу. Нині 30% газу до ЄС постачає Норвегія.