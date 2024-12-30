Російські хімічні компанії, пов'язані з олігархами, постачають компоненти для заводів, що виробляють вибухівку, яку використовують у війні проти України.

Російські мільярдери причетні до виробництва вибухівки

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Агентство виявило, що п'ять мільярдерів, які наразі перебувають під західними санкціями, володіють частками в п'яти хімічних компаніях.

Дивіться також Контрабанда розкішних авто в Росію: FT показав схему ввезення через треті країни

Ці фірми відповідальні за понад 75% ключових хімічних речовин, що перевозяться залізницею на великі заводи з виробництва вибухових речовин у Росії з початку війни і до вересня цього року.

Важливо! Йдеться про ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз. кяомпанії пов'язані з відомими російськими мільярдерами, як от Роман Абрамович, Вагіт Алєкперов чи Дмитро Мазепін.

Нові дані вкотре свідчсть, що стратегія Заходу щодо запровадження санкцій проти Росії не змогла стримати її військове виробництво,

– ідеться в розслідуванні.

Алдже попри те, що російські мільярдери перебувають під західними санкціями, їхні компанії здебільшого уникли значних фінансових санкцій або заборони на імпорт критично важливих товарів зі США чи Євросоюзу.

Росія продовжує нарощувати військові потужності

Кремль багато інвестує у військове виробництво і намагається поповнити запаси боєприпасів. У 2024 році Росія виробила близько 2,4 мільйона артилерійських снарядів і імпортувала 3 мільйони з Північної Кореї.

Більшість продукції цих хімічних заводів – це цивільні продукти, такі як добрива, які є критично важливими для сільського господарства. Давня політика Заходу звільняє харчові продукти від санкцій.