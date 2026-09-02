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Бізнес Актуальні новини Заява Зеленського вдарила по "Аерофлоту": акції російської авіакомпанії обвалилися
2 вересня, 10:54
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Заява Зеленського вдарила по "Аерофлоту": акції російської авіакомпанії обвалилися

Альбіна Ковпак

На російському фондовому ринку різко відреагували на нові ризики для російського неба після заяви Володимира Зеленського. Акції найбільшої авіакомпанії "Аерофлот" за вечір просіли більш ніж на 5%.

Що відбувається з акціями "Аерофлоту"

За даними Московської біржі, близько 20:40 за московським часом котирування компанії "Аерофлот" впали на 5,11% і досягли мінімального значення у 30,36 рубля за акцію, повідомляє росЗМІ "Медуза".

Падіння акцій відбулося після заяви президента України Володимира Зеленського щодо ситуації з російським повітряним простором. Він попередив авіакомпанії, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень про зростання небезпеки польотів над територією Росії.

Для авіакомпанії ризики, пов'язані з безпекою польотів, можуть мати прямий вплив на роботу та фінансові показники. Зокрема, йдеться про потенційні зміни маршрутів, обмеження використання повітряного простору та додаткові ризики для перевізників і страховиків. 

Про що Зеленський попередив Росію: ключові моменти

Президент Зеленський увечері 1 вересня попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,
– заявив глава держави.

За словами голови Офісу Президента Кирила Буданова, оскільки Кремль обрав шлях ескалації і перетворив 1 вересня на день терору проти дітей та цивільної інфраструктури, Україна дасть жорстку відповідь.

Яка відповідь Путіна

Згодом Путін відреагував на заяву Зеленського про небезпеку для неба в Росії. За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку. 

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається". 

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