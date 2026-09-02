Что происходит с акциями "Аэрофлота"

По данным Московской биржи, около 20:40 по московскому времени котировки компании "Аэрофлот" упали на 5,11% и достигли минимального значения в 30,36 рубля за акцию, сообщает российское СМИ "Медуза".

Падение акций произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с российским воздушным пространством. Он предупредил авиакомпании, страховщиков и других участников международных авиаперевозок о росте опасности полетов над территорией России.

Для авиакомпаний риски, связанные с безопасностью полетов, могут оказать прямое влияние на работу и финансовые показатели. В частности, речь идет о потенциальных изменениях маршрутов, ограничениях использования воздушного пространства и дополнительных рисках для перевозчиков и страховщиков.

О чем Зеленский предупредил Россию: ключевые моменты

Президент Зеленский вечером 1 сентября предупредил Россию о том, что ее воздушное пространство становится опасным. По его словам, воздушное пространство России будет постепенно закрываться из-за войны, которую она сама и начала.

Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным структурам полную информацию о опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место,

– заявил глава государства.

По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, поскольку Кремль выбрал путь эскалации и превратил 1 сентября в день террора против детей и гражданской инфраструктуры, Украина даст жесткий ответ.

Каков ответ Путина

Впоследствии Путин отреагировал на заявление Зеленского об опасности для воздушного пространства России. По его словам, это похоже на государственный терроризм, а с террористами переговоры не ведут. Такое заявление диктатор сделал во время общения с журналистами в Бишкеке.

В заключение он пригрозил ответными ударами: "Россия найдет, почему она должна ответить, если трагедии не будут происходить. И пусть никто в этом не сомневается".