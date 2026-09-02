Що відбувається з акціями "Аерофлоту"

За даними Московської біржі, близько 20:40 за московським часом котирування компанії "Аерофлот" впали на 5,11% і досягли мінімального значення у 30,36 рубля за акцію, повідомляє росЗМІ "Медуза".

Падіння акцій відбулося після заяви президента України Володимира Зеленського щодо ситуації з російським повітряним простором. Він попередив авіакомпанії, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень про зростання небезпеки польотів над територією Росії.

Для авіакомпанії ризики, пов'язані з безпекою польотів, можуть мати прямий вплив на роботу та фінансові показники. Зокрема, йдеться про потенційні зміни маршрутів, обмеження використання повітряного простору та додаткові ризики для перевізників і страховиків.

Про що Зеленський попередив Росію: ключові моменти

Президент Зеленський увечері 1 вересня попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,

– заявив глава держави.

За словами голови Офісу Президента Кирила Буданова, оскільки Кремль обрав шлях ескалації і перетворив 1 вересня на день терору проти дітей та цивільної інфраструктури, Україна дасть жорстку відповідь.

Яка відповідь Путіна

Згодом Путін відреагував на заяву Зеленського про небезпеку для неба в Росії. За його словами, це схоже на державний тероризм, а з терористами перемовин не ведуть. Таку заяву диктатор зробив під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

На завершення він пригрозив ударами у відповідь – "Росія знайде, чим відповісти, якщо трагедії не відбуватимуться. І нехай ніхто у цьому не сумнівається".