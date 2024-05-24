В Уряді пропонують збільшити ПДВ та військовий збір для ФОПів

Кабмін розробляє законопроєкт про збільшення ПДВ та військового збору. Він також буде спрямований на введення нових податків для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Чи буде зростання податків

Нині міністр фінансів Сергій Марченко оцінює дефіцит бюджету через військові видатки у 5 мільярдів доларів, або 200 мільярдів гривень. Водночас деякі джерела вказують на потребу в фінансуванні на рівні 400-500 мільярдів гривень.

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Що пропонують змінити:

В уряді обговорюється ініціатива підвищення військового збору з 1,5% до 5%, що підтримується трьома депутатами Верховної Ради.

Також розглядається можливість встановлення аналогічної ставки в 5% для ФОПів, як стверджують два депутати з фінансово-економічного блоку.

Дискусії також тривають щодо підвищення ПДВ, де ймовірне підвищення може скласти 2-3%.

Зміни в законодавстві наразі не є фінальними, і обговорення стосовно них продовжується, підкреслює видання.

На що вплине зростання податків

За оцінками Forbes, підвищення ставки військового збору до 5% для найманих працівників, не враховуючи потенційне введення такої ставки для ФОП, може збільшити бюджетні надходження на 90-100 мільярдів гривень на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% здатне забезпечити приблизно 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. Якщо ставка ПДВ збільшиться на 2-3%, доходи до державного бюджету можуть зрости на 70-120 мільярдів гривень.

Законопроєкт, що передбачає зміни у ПДВ, планується внести на розгляд Верховної Ради наприкінці червня або на початку липня. У випадку швидкого ухвалення документа, нові ставки податку можуть набрати чинності не раніше вересня.