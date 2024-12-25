Зеленський підписав законопроєкт про історичне підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує запровадження підвищених податкових ставок для фізичних осіб-підприємців. Замість 1 жовтня 2024 року нові правила почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

На сайті парламенту зазначено: "Повернуто з підписом президента". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону №9319 на сайті Верховної Ради.

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Що передбачає закон

Нововведення стосуються як фізичних осіб-підприємців (ФОПів), так і юридичних осіб, які використовують спрощену систему оподаткування третьої групи.

Основні положення закону:

Підвищення військового збору. Ставка збору з доходів українців зросте з 1,5% до 5%.

Ставка збору з доходів українців зросте з 1,5% до 5%. Зобов'язання ФОПів сплачувати військовий збір. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни й перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік. III група осіб-підприємців і юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов'язана сплатити 1% військового збору.

Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни й перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік. III група осіб-підприємців і юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов'язана сплатити 1% військового збору. Для спрощенців I, II і IV групи запроваджено фіксований військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (близько 800 грн на місяць).

Також із 1 січня 2025 року вводиться обов'язкова щомісячна звітність для податкових агентів за ЄСВ, ПДФО та військовим збором.