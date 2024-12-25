Хто може не сплачувати земельний податок
Пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
Читайте також Не вплинуть на отримання допомоги: який прибуток не враховують при нарахуванні субсидії
Зараз ліміти для земельної ділянки такі:
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.
Які ще пільги можуть отримати пенсіонери
Пенсіонери можуть не платити за проїзд у деяких видах міського транспорту. Наприклад, у тролейбусі. Також пенсіонери мають можливість не оплачувати проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення (електричках).
Українцям на пенсії доступні інші пільги:
- безоплатна або з великою знижкою юридична допомога;
- знижка 100% на оплату комуналки для представників певних професій, що проживають у сільській місцевості (дізнатись, хто саме має право на таку пільгу ви можете тут).
Зверніть увагу! Аби зменшити розмір комуналки, пенсіонери можуть оформити субсидію.