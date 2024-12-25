Хто може не сплачувати земельний податок

Пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зараз ліміти для земельної ділянки такі:

ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;

може бути використана для ведення особистого сільського господарства; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.

Які ще пільги можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери можуть не платити за проїзд у деяких видах міського транспорту. Наприклад, у тролейбусі. Також пенсіонери мають можливість не оплачувати проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення (електричках).

Українцям на пенсії доступні інші пільги:

безоплатна або з великою знижкою юридична допомога;

знижка 100% на оплату комуналки для представників певних професій, що проживають у сільській місцевості (дізнатись, хто саме має право на таку пільгу ви можете тут).

Зверніть увагу! Аби зменшити розмір комуналки, пенсіонери можуть оформити субсидію.