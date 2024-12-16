Які грошові надходження не впливають на отримання субсидій

Це зумовлено Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Так до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують:

сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);

отримані аліменти;

спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;

оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;

допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;

грошову допомогу на поховання;

фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;

одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;

компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;

допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;

одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";

допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;

кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;

допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;

гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;

допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.

Зауважте! Водночас інший прибуток входить до середньомісячного сукупного доходу сім’ї та впливає на право субсидії.