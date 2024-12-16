Які грошові надходження не впливають на отримання субсидій

Це зумовлено Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Так до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують:

  • сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);
  • отримані аліменти;
  • спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;
  • оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;
  • допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;
  • грошову допомогу на поховання;
  • фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;
  • одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;
  • компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;
  • допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;
  • одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";
  • допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;
  • кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;
  • допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;
  • гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;
  • допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.

Зауважте! Водночас інший прибуток входить до середньомісячного сукупного доходу сім’ї та впливає на право субсидії.