Какие денежные поступления не влияют на получение субсидий

Это обусловлено Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Так в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении жилищной субсидии не учитывают:

уплаченные гражданином алименты (если есть документальное подтверждение фактической оплаты);

полученные алименты;

специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах физлиц;

оплату труда членов избирательных комиссий, граждан, временно работающих в таких комиссиях, в частности на период выборов;

помощь, предоставленную от общественных или благотворительных организаций;

денежную помощь на погребение;

финпомощь детдомам семейного типа, приемным семьям, семьям, где проживают от трех детей, вместе с теми, над которыми установлена опека/попечительство, что выплачивается за счет денег городских бюджетов;

одноразовую денежную помощь, компенсацию, которую предоставляют в соответствии с законодательством или по решениям местной власти, предприятий, учреждений, полученную в течение одного календарного года;

компенсацию за санаторно-курортные путевки, технические и другие средства реабилитации, стоимость детских новогодних подарков;

помощь, которую выплачивают как возмещение вреда здоровью работникам при исполнении ими трудовых обязанностей;

одноразовую натуральную помощь "Пакет малыша";

помощь, предоставленную в рамках реализации социальной благотворительной программы по восстановлению благосостояния жителей и развития теробщин Донецкой и Луганской областей;

средства, полученные от размещения депозитов в банках;

помощь, которую предоставляют из государственного или местного бюджета на покупку жилья;

деньги от продажи недвижимости, если была единственным жилым помещением в собственности гражданина, в случае покупки другого жилья в течение полугода после продажи;

помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

Обратите внимание! В то же время другой доход входит в среднемесячный совокупный доход семьи и влияет на право субсидии.