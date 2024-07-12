На відновлення "Охматдиту" вже зібрали 800 мільйонів гривень

Вже з наступного тижня розпочнеться відновлення дитячої лікарні "Охматдит". За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, замість двох корпусів збудують один новий.

На "Охматдит" зібрали 800 мільйонів гривень

Під час брифінгу 12 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що на початку наступного тижня "Охматдит" вибере будівельну компанію, яка буде реалізовувати відновлювальні роботи внаслідок ракетної атаки по дитячій лікарні.

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За його словами, на зруйнованому місці буде відбудований новий корпус. Дитяча лікарня та МОЗ вже починають розробляти технічне завдання для проєктування.

На рахунки від благодійних фондів надійшло вже понад 800 мільйонів гривень від партнерів. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на будівництво нового корпусу на місці зруйнованого,

– повідомив Ляшко.

За попередніми оцінками, "Охматдит" потребуватиме заміни обладнання на суму в 360 – 400 мільйонів гривень. Як додав Віктор Ляшко, щодо постачання обладнання вже надходять запити від компаній-виробників.