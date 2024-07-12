На "Охматдет" собрали 800 миллионов гривен

Во время брифинга 12 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в начале следующей недели "Охматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать восстановительные работы в результате ракетной атаки по детской больнице.

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По его словам, на разрушенном месте будет отстроен новый корпус. Детская больница и Минздрав уже начинают разрабатывать техническое задание для проектирования.

На счета от благотворительных фондов поступило уже более 800 миллионов гривен от партнеров. Средства будут направлены, в частности, на строительство нового корпуса на месте разрушенного,

– сообщил Ляшко.

Обратите внимание! По предварительным оценкам, "Охматдет" потребует замены оборудования на сумму в 360 – 400 миллионов гривен. Как добавил Виктор Ляшко, по поставкам оборудования уже поступают запросы от компаний-производителей.