На "Охматдет" собрали 800 миллионов гривен
Во время брифинга 12 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в начале следующей недели "Охматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать восстановительные работы в результате ракетной атаки по детской больнице.
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По его словам, на разрушенном месте будет отстроен новый корпус. Детская больница и Минздрав уже начинают разрабатывать техническое задание для проектирования.
На счета от благотворительных фондов поступило уже более 800 миллионов гривен от партнеров. Средства будут направлены, в частности, на строительство нового корпуса на месте разрушенного,
– сообщил Ляшко.