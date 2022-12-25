Мільярди доларів: скільки склали збитки дрібних домогосподарств за пів року війни
Джерело:Mind
За пів року повномасштабної війни в Україні, українські домогосподарства зазнали збитків на понад 2 мільярди доларів. Найбільше постраждали домогосподарства, що працюють у галузі рослинництва.
Український дрібні господарства зазнали 2,25 мільярда доларів збитків за пів року повномасштабної війни, повідомили під час круглого столу "Агросектор + залізниця".
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Провідна аналітикиня Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН "The Food and Agriculture Organization (FAO)" Анна Бурка додала, що:
- 1,26 мільярда доларів збитків зазнали домогосподарства, що працюють у галузі рослинництва,
- 1 мільярд доларів – у тваринництві.
Тепер 25% цих виробництв зменшили або повністю зупинили власне виробництво через повномасштабну війну. Наразі 50% статків опитаних FAO домогосподарств витрачаються на харчі, а для прифронтових регіонів показник зростає до 75%.
Анна Бурка також розповіла, задля підтримки 500 тисяч сільськогосподарських домогосподарств та, щоб надати допомогу з посівним матеріалом, кормами для тварин та інвентарем, вони планують залучити близько 100 мільйонів доларів.