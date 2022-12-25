Мільярди доларів: скільки склали збитки дрібних домогосподарств за пів року війни

25 грудня 2022, 13:51
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Джерело:

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За пів року повномасштабної війни в Україні, українські домогосподарства зазнали збитків на понад 2 мільярди доларів. Найбільше постраждали домогосподарства, що працюють у галузі рослинництва.

Український дрібні господарства зазнали 2,25 мільярда доларів збитків за пів року повномасштабної війни, повідомили під час круглого столу "Агросектор + залізниця". 

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Провідна аналітикиня Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН "The Food and Agriculture Organization (FAO)" Анна Бурка додала, що:

  • 1,26 мільярда доларів збитків зазнали домогосподарства, що працюють у галузі рослинництва,
  • 1 мільярд доларів – у тваринництві.

Тепер 25% цих виробництв зменшили або повністю зупинили власне виробництво через повномасштабну війну. Наразі 50% статків опитаних FAO домогосподарств витрачаються на харчі, а для прифронтових регіонів показник зростає до 75%.

Анна Бурка також розповіла, задля підтримки 500 тисяч сільськогосподарських домогосподарств та, щоб надати допомогу з посівним матеріалом, кормами для тварин та інвентарем, вони планують залучити близько 100 мільйонів доларів. 

Автор: Дар'я Вереньова