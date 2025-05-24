Скільки в Україні збиткових держаних компаній, а хто заробляє найбільше

Більше половини держпідприємств не подали фінзвітність за 2024 рік. Лідером за прибутком став Павлоградський хімзавод.

Ситуація по регіонах

Так, згідно з даними Держстату, 963 державні компанії не надали фінансової звітності за 2024 рік – це 59% від загальної кількості зареєстрованих підприємств, ідеться в аналізі Опендатабот, передає 24 Канал.

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Найгірша ситуація – в регіонах, частина яких перебуває під окупацією або біля фронту. Зокрема, звіти надали лише 5% держкомпаній з Донеччини та 9% – з Херсонщини.

Цікаво. Натомість повну звітність забезпечили лише в одному регіоні – на Рівненщині.

Із тих підприємств, які таки прозвітували, 41% виявилися збитковими – майже стільки ж, як і в попередньому році. Це 277 компаній зі 671.

Збиткові підприємства в Україні / Інфографіка Опендатабот

Хто заробив найбільше

Павлоградський хімічний завод став абсолютним лідером серед держкомпаній – за рік його дохід зріс у 3,5 рази, до 29 мільярдів гривень. Чистий прибуток – 6 мільярдів гривень.

"Ліси України" – другі за доходом (23 мільярди гривень) і треті за прибутком (2,5 мільярди гривень).

"Укрспецекспорт" з доходом 13 мільярдів гривень замикає трійку за виручкою, але прибуток склав лише 94 мільйонів гривень – суттєво менше, ніж торік.

Адміністрація морських портів України посіла друге місце за прибутком (2,7 мільярдів гривень), хоча за доходом – лише четверта (6,3 мільярди гривень).

Найзбитковіші держпідприємства

СхідГЗК – 1,2 мільярди гривень збитків.

Аеропорт "Бориспіль" – 1,1 мільярд гривень.

Регіональні електромережі – 732 мільйона гривень.

"Львіввугілля" – 301 мільйон гривень.

"Енергоринок" – 261 мільйон гривень.