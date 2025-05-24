Скільки в Україні збиткових держаних компаній, а хто заробляє найбільше
- Більше половини держпідприємств України не подали фінансової звітності за 2024 рік, зокрема лише 5% з Донеччини та 9% з Херсонщини.
- Павлоградський хімічний завод став лідером за прибутком серед держкомпаній, заробивши 6 мільярдів гривень, тоді як "СхідГЗК" є найбільш збитковим із втратою 1,2 мільярда гривень.
Більше половини держпідприємств не подали фінзвітність за 2024 рік. Лідером за прибутком став Павлоградський хімзавод.
Ситуація по регіонах
Так, згідно з даними Держстату, 963 державні компанії не надали фінансової звітності за 2024 рік – це 59% від загальної кількості зареєстрованих підприємств, ідеться в аналізі Опендатабот, передає 24 Канал.
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Найгірша ситуація – в регіонах, частина яких перебуває під окупацією або біля фронту. Зокрема, звіти надали лише 5% держкомпаній з Донеччини та 9% – з Херсонщини.
Цікаво. Натомість повну звітність забезпечили лише в одному регіоні – на Рівненщині.
Із тих підприємств, які таки прозвітували, 41% виявилися збитковими – майже стільки ж, як і в попередньому році. Це 277 компаній зі 671.
Збиткові підприємства в Україні / Інфографіка Опендатабот
Хто заробив найбільше
Павлоградський хімічний завод став абсолютним лідером серед держкомпаній – за рік його дохід зріс у 3,5 рази, до 29 мільярдів гривень. Чистий прибуток – 6 мільярдів гривень.
"Ліси України" – другі за доходом (23 мільярди гривень) і треті за прибутком (2,5 мільярди гривень).
"Укрспецекспорт" з доходом 13 мільярдів гривень замикає трійку за виручкою, але прибуток склав лише 94 мільйонів гривень – суттєво менше, ніж торік.
Адміністрація морських портів України посіла друге місце за прибутком (2,7 мільярдів гривень), хоча за доходом – лише четверта (6,3 мільярди гривень).
Найзбитковіші держпідприємства
СхідГЗК – 1,2 мільярди гривень збитків.
Аеропорт "Бориспіль" – 1,1 мільярд гривень.
Регіональні електромережі – 732 мільйона гривень.
"Львіввугілля" – 301 мільйон гривень.
"Енергоринок" – 261 мільйон гривень.