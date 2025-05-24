Ситуация по регионам

Так, согласно данным Госстата, 963 государственные компании не предоставили финансовой отчетности за 2024 год – это 59% от общего количества зарегистрированных предприятий, говорится в анализе Опендатабот, передает 24 Канал.

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Хуже всего ситуация – в регионах, часть которых находится под оккупацией или у фронта. В частности, отчеты предоставили лишь 5% госкомпаний из Донецкой области и 9% – с Херсонщины.

Интересно. Зато полную отчетность обеспечили только в одном регионе – в Ровенской области.

Из тех предприятий, которые таки отчитались, 41% оказались убыточными – почти столько же, как и в предыдущем году. Это 277 компаний из 671.

Убыточные предприятия в Украине / Инфографика Опендатабот

Кто заработал больше всего

Павлоградский химический завод стал абсолютным лидером среди госкомпаний – за год его доход вырос в 3,5 раза, до 29 миллиардов гривен. Чистая прибыль – 6 миллиардов гривен.

"Леса Украины" – вторые по доходу (23 миллиарда гривен) и третьи по прибыли (2,5 миллиарда гривен).

"Укрспецэкспорт" с доходом 13 миллиардов гривен замыкает тройку по выручке, но прибыль составила лишь 94 миллионов гривен – существенно меньше, чем в прошлом году.

Администрация морских портов Украины заняла второе место по прибыли (2,7 миллиардов гривен), хотя по доходу – только четвертая (6,3 миллиарда гривен).

Самые убыточные госпредприятия

ВостГОК – 1,2 миллиарда гривен убытков.

Аэропорт "Борисполь" – 1,1 миллиард гривен.

Региональные электросети – 732 миллиона гривен.

"Львовуголь" – 301 миллион гривен.

"Энергорынок" – 261 миллион гривен.