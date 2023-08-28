"Піти назустріч один одному": Зеленський пропонує створити єдиний орган перевірки бізнесу

Повернення перевірок бізнесу – одне з найбільш актуальних питань на сьогодні. Президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою полегшити регулювання цього процесу.

Як відомо, з 1 серпня в Україні на вимогу МВФ повернулися довоєнні податки та перевірки бізнесу. Підприємці неодноразово наголошували на тому, що потрібно спрощувати умови ведення діяльності та реформувати податкову систему, інакше важко буде говорити про розвиток.

До теми МВФ почав вивчати правки українських депутатів щодо повернення податкових перевірок

Що пропонує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив з ідеєю створення єдиного органу для перевірок бізнесу.

Держава та бізнес мають піти назустріч одна одній. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес,

– пояснив глава держави.

За його словами, зараз між владою та бізнесом триває активний діалог. Зустріч економічних радників президента та підприємців відбуваються раз на один-два тижні.

На думку президента, скарги бізнесу про посилення тиску – це лише бажання уникнути перевірок. Але піти на такий крок держава не може.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

"Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка у нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, ми матимемо питання у процесі переговорів про майбутнє членство в ЄС", – підкреслив він.

Президент вже запропонував бізнесу зміни у законодавстві, щоб займатися перевірками мав право лише один орган.

"Бізнес має запропонувати, що це буде за орган, яка це буде людина", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, бізнесменів закликають долучатися до меморандуму щодо відновлення Криму після деокупації. Документ підтримало багато світових корпорацій.