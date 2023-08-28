Как известно, с 1 августа в Украине по требованию МВФ вернулись довоенные налоги и проверки бизнеса. Предприниматели неоднократно отмечали, что нужно упрощать условия ведения деятельности и реформировать налоговую систему, иначе трудно будет говорить о развитии.
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Что предлагает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей создания единого органа по проверкам бизнеса.
Государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес,
– объяснил глава государства.
По его словам, сейчас между властями и бизнесом продолжается активный диалог. Встреча экономических советников президента и предпринимателей проходит раз в одну-две недели.
По мнению президента, жалобы бизнеса об усилении давления – это только желание избежать проверок. Но пойти на такой шаг государство не может.
"Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будет вопрос в процессе переговоров о будущем членстве в ЕС", – подчеркнул он.
Президент уже предложил бизнесу изменения в законодательстве, чтобы заниматься проверками имел право только один орган.
"Бизнес должен предложить, что это будет за орган, какой это будет человек", – резюмировал Зеленский.
Напомним, бизнесменов призывают приобщаться к меморандуму о возобновлении Крыма после деоккупации. Документ поддержали многие мировые корпорации.