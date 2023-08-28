Как известно, с 1 августа в Украине по требованию МВФ вернулись довоенные налоги и проверки бизнеса. Предприниматели неоднократно отмечали, что нужно упрощать условия ведения деятельности и реформировать налоговую систему, иначе трудно будет говорить о развитии.

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Что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей создания единого органа по проверкам бизнеса.

Государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим бизнес,

– объяснил глава государства.

По его словам, сейчас между властями и бизнесом продолжается активный диалог. Встреча экономических советников президента и предпринимателей проходит раз в одну-две недели.

По мнению президента, жалобы бизнеса об усилении давления – это только желание избежать проверок. Но пойти на такой шаг государство не может.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

"Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будет вопрос в процессе переговоров о будущем членстве в ЕС", – подчеркнул он.

Президент уже предложил бизнесу изменения в законодательстве, чтобы заниматься проверками имел право только один орган.

"Бизнес должен предложить, что это будет за орган, какой это будет человек", – резюмировал Зеленский.

Напомним, бизнесменов призывают приобщаться к меморандуму о возобновлении Крыма после деоккупации. Документ поддержали многие мировые корпорации.