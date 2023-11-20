Очолили понад 10 тисяч компанії: як українські жінки підкорюють бізнес

В Україні активно зростає кількість ФОПів, які відкривають жінки. Так, з початку року ця цифра сягнула 154 тисячі ФОПів, а також жінки очолили понад 10 тисяч компаній.

Жінки-підприємиці

Аналітики зазначають, що починаючи з лютого місяця цього року – кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки. Найбільш помітно кількість підприємиць зросла від початку осені: так, наразі на жінок припадає 60% нових ФОПів.

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До порівняння, у 2021 році відкриті жінками ФОПи складали 49% від загальної кількості нових бізнесів. Станом на середину листопада їхня кількість вже більша, аніж за весь 2021 рік: 154 388 підприємиць проти 141 575. Водночас загальна кількість нових ФОПів цьогоріч вже перевищила показники 2021 року: 274 859 проти 262 933.

Яка ситуація по регіонах

Другий рік поспіль жінки відкривають більше ФОПів, аніж чоловіки, на Хмельниччині . Також побільшало на: Полтавщині та Чернігівщині .

. Також побільшало на: . Найменша частка жінок ФОПів виявилась у Києві та у прифронтових Запорізькій та Херсонській областях.

Частка нових ФОП, відкритих жінками / Інфографіка – Опендатабот

Жінки серед очільників компанії

Водночас частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко.

У перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже до 28% .

. Цьогоріч ситуація наступна: частка жінок-директорів компаній вже зросла до 31% . Загалом від початку року в Україні було відкрито 32,8 тисячі нових компаній .

. Загалом від початку року в Україні було відкрито . Найчастіше очолюють новостворені компанії жінки у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів другий рік поспіль у Києві та області, а також на Полтавщині та Черкащині.

Частка жінок-директорів компаній / Інфографіка – Опендатабот