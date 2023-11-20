Женщины-предприниматели

Аналитики отмечают, что начиная с февраля месяца этого года каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины. Наиболее заметно количество предпринимателей возросло с начала осени: да, сейчас на женщин приходится 60% новых ФЛП.

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К сравнению, в 2021 году открытые женщинами ФЛПы составляли 49% от общего числа новых бизнесов. По состоянию на середину ноября их количество уже больше, чем за весь 2021 год. 154 388 предпринимателей против 141 575. В то же время общее количество новых ФЛП в этом году уже превысило показатели 2021 года: 274859 против 262933.

Какая ситуация по регионам

Второй год подряд женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины, в Хмельницкой области . Также увеличилось на: Полтавщине и Черниговщине .

. Также увеличилось на: . Наименьшая часть женщин ФЛП оказалась в Киеве и у прифронтовых Запорожской и Херсонской областях.

Доля новых ФЛП, открытых женщинами / Инфографика – Опендатабот

Женщины среди руководителей компании

В то же время, доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро.

В первый год полномасштабной войны доля женщин-директоров упала почти до 28% .

. В этом году ситуация следующая: доля женщин-директоров компаний уже возросла до 31% . В целом с начала года в Украине было открыто 32,8 тысячи новых компаний .

. В целом с начала года в Украине было открыто . Чаще всего возглавляют новообразованные компании женщины в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров второй год подряд в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.

Доля женщин-директоров компаний / Инфографика – Опендатабот