Что происходит на украинском рынке труда
Дефицит кадров на рынке труда, а особенно – мужчин, уже ни для кого не секрет. Впрочем, даже несмотря на это, работодатели не так активно нанимают на работу ветеранов и людей с инвалидностью.
Интересно Успех компании или эффективность работника: за что бизнес готов повышать зарплату
Работодатели опасаются, что при трудоустройстве ветеранов они столкнутся с тяжелым психоэмоциональным состоянием таких работников (79%), алкогольной или наркотической зависимостью (25%), конфликтностью (24%). Выходом может быть развитие индивидуальной занятости ветеранов и лиц с инвалидностью,
– говорится в результатах исследования.
Кроме того, военные, в ведении которых на службе в армии были подчинены, не готовы возвращаться на должности, где в роли подчиненных будут они. Также ветераны не всегда довольны финансовой компенсацией за свою работу, если у армии было лучшее вознаграждение. бизнес не готов быстро повышать зарплату работников.
В результате женщины часто начали "закрывать" должности, предусматривающие физические нагрузки. В частности, на вакантные "мужские" места женщин переводят в сфере металлообработки, производства мебели, обработки агропродукции, а также на производствах, где большое количество процессов автоматизировано, когда есть возможность провести быстрее переобучение.
Проблемы людей с инвалидностью
К сожалению, многие украинские работодатели вообще не нанимают людей с инвалидностью из-за определенных предубеждений. Для них не убеждение ни квалификация работника, ни то, что он готов проявлять лояльность и не искать другую работу.
Текучесть кадров среди лиц с инвалидностью вдвое меньше, чем среди работников без ограничений. Продолжительность работы на той же должности существенно больше,
– утверждают авторы исследования.