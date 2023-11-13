Що відбувається на українському ринку праці

Дефіцит кадрів на ринку праці, а особливо – чоловіків, вже ні для кого не є секретом. Втім, навіть попри це роботодавці не так активно наймають на роботу ветеранів та людей з інвалідністю.

Цікаво Успіх компанії чи ефективність працівника: за що бізнес готовий підвищувати зарплату

Роботодавці побоюються, що при працевлаштуванні ветеранів вони зіштовхнуться з важким психоемоційним станом таких працівників (79%), алкогольною чи наркотичною залежністю (25%), конфліктністю (24%). Виходом може бути розвиток індивідуальної зайнятості ветеранів та осіб з інвалідністю,

– йдеться у результатах дослідження.

Окрім того, військові, у підпорядкуванні яких на службі в армії були підлеглі, не готові повертатися на посади, де у ролі підлеглих будуть вони. Також ветерани не завжди задоволені фінансовою компенсацією за свою роботу, якщо в армії мали кращу винагороду. натомість бізнес не готовий швидко підвищувати зарплату працівників.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Внаслідок цього жінки часто почали "закривати" посади, які передбачають фізичні навантаження. Зокрема, на вакантні "чоловічі" місця жінок переводять у сферах металообробки, виробництва меблів, обробки агропродукції, та також на виробництвах, де велика кількість процесів автоматизована, коли є можливість провести швидше перенавчання.

Проблеми людей з інвалідністю

На жаль, багато українських роботодавців взагалі не наймають людей з інвалідністю через певні упередження. Для них не є переконанням ані кваліфікація працівника, ані те, що він готовий проявляти лояльність та не шукати іншу роботу.

Плинність кадрів серед осіб з інвалідністю вдвічі менша, ніж серед працівників без обмежень. Тривалість роботи на тій самій посаді суттєво більша,

– стверджують автори дослідження.