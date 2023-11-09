У яких випадках роботодавці готові підвищувати зарплату

Наразі є кілька критеріїв, згідно з якими українські роботодавці готові підвищувати зарплату працівникам. Які саме – вдалося дізнатися порталу OLX Робота, передає 24 Канал.

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Половина опитаних роботодавців відповіли, що на підвищення зарплати впливає насамперед економічна успішність компанії. 48% підприємців також вважають, що зарплата повинна відображати ефективність окремо взятого працівника.

Також серед відповідей підприємців фігурували опції "воєнно-економічна ситуація у країні" та "офіційне підвищення мінімальної зарплати в Україні". Ще 7% респондентів обрали варіант "інше".

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У найближчі 1 – 3 місяці підвищувати зарплату своїм працівникам планують 39% опитаних, 44% опитаних не планують змін у зарплатних відомостях. Що стосується розміру підвищення зарплат, то тут ситуація наступна:

78% підприємців підвищать показник на 10 – 20%;

22% підприємців додадуть до зарплат 20 – 30%.

Майже половина підприємців переглядають зарплату 1 раз на рік, 23% – кожні 6 місяців, 3% – один раз на квартал, і лише 7% – кожного місяця.