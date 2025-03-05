Кожен другий ФОП – жінка: як змінився ринок підприємництва в Україні

В Україні зростає кількість жінок, які відкривають власну справу, попри складні економічні умови та наслідки війни. За останні 5 років частка жінок серед фізичних осіб-підприємців (ФОП) зросла з 46,1% до 48,1%.

Тенденції розвитку жіночого підприємництва

Станом на кінець 2024 року в Україні налічується 2,3 мільйона ФОП, з яких 1,1 мільйон припадає на жінок. У 2020 році загальна кількість зареєстрованих підприємців становила 1,9 мільйона, а частка жінок у бізнесі була меншою – 0,9 мільйона. Про це йдеться в аналітичному дослідженні YC.Market, інформує 24 Канал.

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Таким чином, за останні 5 років кількість ФОП серед жінок зросла на 200 тисяч, що становить 22,5%.

Вплив війни та відновлення бізнесу

Попри виклики, з якими зіткнулися українські підприємці у 2022 році, у 2023-2024 роках бізнес поступово адаптувався до нових реалій. Найменший приріст ФОП фіксували у 2022 році – лише 2%. Це пояснюють загальною економічною нестабільністю через повномасштабне вторгнення.

Проте вже у 2023 році кількість нових підприємців почала зростати швидше, а темпи реєстрації ФОП досягли 5,8%.

Жіночий бізнес в умовах змін

Результати дослідження свідчать про те, що українські жінки активно розвивають власну справу та адаптуються до змін. Підприємництво залишається важливим елементом економічного відновлення країни, а зростання частки жінок у бізнесі може позитивно вплинути на його розвиток у майбутньому.

Аналітики прогнозують, що тенденція зростання жіночого підприємництва продовжиться, особливо в таких сферах, як торгівля, послуги та IT.