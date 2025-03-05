Тенденции развития женского предпринимательства

По состоянию на конец 2024 года в Украине насчитывается 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллион приходится на женщин. В 2020 году общее количество зарегистрированных предпринимателей составляло 1,9 миллиона, а доля женщин в бизнесе была меньше – 0,9 миллиона. Об этом говорится в аналитическом исследовании YC.Market, информирует 24 Канал.

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Таким образом, за последние 5 лет количество ФЛП среди женщин выросло на 200 тысяч, что составляет 22,5%.

Влияние войны и восстановление бизнеса

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулись украинские предприниматели в 2022 году, в 2023-2024 годах бизнес постепенно адаптировался к новым реалиям. Наименьший прирост ФЛП фиксировали в 2022 году – всего 2%. Это объясняют общей экономической нестабильностью из-за полномасштабного вторжения.

Однако уже в 2023 году количество новых предпринимателей начало расти быстрее, а темпы регистрации ФЛП достигли 5,8%.

Женский бизнес в условиях изменений

Результаты исследования свидетельствуют о том, что украинские женщины активно развивают собственное дело и адаптируются к изменениям. Предпринимательство остается важным элементом экономического восстановления страны, а рост доли женщин в бизнесе может положительно повлиять на его развитие в будущем.

Аналитики прогнозируют, что тенденция роста женского предпринимательства продолжится, особенно в таких сферах, как торговля, услуги и IT.