Під час "жовтої" тривоги бізнес працюватиме за новими правилами: що зміниться

Уряд готує зміни до правил роботи підприємств під час повітряної тривоги "жовтого" рівня. Влада хоче дати бізнесу більше часу на виконання вимог безпеки, водночас не допускаючи зупинки економічної діяльності.

Які зміни пропонують для бізнесу

Уряд вирішив продовжити дію чинної постанови про нову систему тривог, оскільки зупинка підприємств може негативно вплинути на економіку та життєдіяльність країни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Водночас перевірка виконання попередніх вимог показала, що значна частина бізнесу так і не почала облаштовувати безпечні простори. Тому уряд пропонує переглянути умови виконання вимог, зокрема:

Дати підприємцям більше часу на облаштування укриттів. Це може бути найпростіший безпечний простір або мобільне укриття. Також підприємства мають інформувати людей про розташування та доступ до найближчого підземного укриття. Визначати вимоги з урахуванням кількості людей. Умови облаштування укриттів залежатимуть від того, скільки працівників і відвідувачів одночасно перебувають на об'єкті. Деталі мають повідомити Мінекономіки та МВС. Дозволити користуватися укриттями за межами підприємства. Власне укриття на території об'єкта не буде обов'язковим, якщо поруч є доступне укриття достатньої місткості. При цьому люди повинні знати, де воно розташоване.

До 4 березня військові адміністрації мають зібрати інформацію про те, як підприємства виконують нові вимоги. На основі цих даних уряд визначатиме подальші кроки.

До слова, повітряні тривоги вже призводять до значних простоїв торговельних центрів. У вересні 2026 року частка часу, протягом якого ТЦ були змушені зупиняти роботу через тривоги, сягнула 30,8%. Це стало новим антирекордом для галузі.

За весь період повномасштабної війни торговельні центри в середньому по Україні втратили через повітряні тривоги:

176,5 робочого дня – від початку повномасштабного вторгнення;

9,6 робочого дня – лише у вересні 2026 року.

Отже, поділ повітряних тривог за рівнями не усунув проблему вимушених зупинок для торговельної галузі. Для бізнесу перегляд правил може стати способом поєднати вимоги безпеки з можливістю продовжувати роботу.