Во время "желтой" тревоги бизнес будет работать по новым правилам: что изменится

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Какие изменения предлагаются для бизнеса

Правительство решило продлить действие постановления о новой системе тревог, поскольку остановка предприятий может негативно повлиять на экономику и жизнедеятельность страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В то же время проверка выполнения предыдущих требований показала, что значительная часть бизнеса так и не приступила к обустройству безопасных помещений. Поэтому правительство предлагает пересмотреть условия выполнения требований, в частности:

Предоставить предпринимателям больше времени на обустройство укрытий. Это может быть самое простое безопасное помещение или мобильное укрытие. Также предприятия должны информировать людей о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию. Определять требования с учетом количества людей. Условия обустройства укрытий будут зависеть от того, сколько работников и посетителей одновременно находятся на объекте. Подробности должны сообщить Минэкономики и МВД. Разрешить пользоваться укрытиями за пределами предприятия. Собственное укрытие на территории объекта не будет обязательным, если рядом имеется доступное укрытие достаточной вместимости. При этом люди должны знать, где оно расположено.

До 4 марта военные администрации должны собрать информацию о том, как предприятия выполняют новые требования. На основе этих данных правительство будет определять дальнейшие шаги.

К слову, воздушные тревоги уже приводят к значительным простоям торговых центров. В сентябре 2026 года доля времени, в течение которого ТЦ были вынуждены приостанавливать работу из-за тревог, достигла 30,8%. Это стало новым антирекордом для отрасли.

За весь период полномасштабной войны торговые центры в среднем по Украине потеряли из-за воздушных тревог:

176,5 рабочего дня – с начала полномасштабного вторжения;

9,6 рабочего дня – только в сентябре 2026 года.

Таким образом, разделение воздушных тревог по уровням не устранило проблему вынужденных остановок для торговой отрасли. Для бизнеса пересмотр правил может стать способом совместить требования безопасности с возможностью продолжать работу.