Жувальна гумка, McDonald's, лісокомбінат: якою була перша робота відомих мільярдерів

Більшість найбагатших людей світу походять з простих сімей, які працювали на звичайній роботі. У декого справи йшли набагато краще, проте всі вони починали з "низів".

Зазвичай імена Маска, Баффета, Гейтса та інших мільярдерів пов'язують лише з великими статками. Однак мало хто знає, що ці успішні люди починали свій шлях зі звичайної роботи.

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Воррен Баффет і жувальна гумка

Воррен Баффет почав працювати над своєю мільярдною імперією ще змалку. Вже у 6 років продавав "жуйки" у своєму районі. Потім, у 13 років, він отримав свою першу роботу в доставці газет, прокидаючись о 04:30 ранку, щоб принести усім Washington Post.

У підлітковому віці він почав займатися виробництвом пінбольних автоматів,

шукаючи можливості для бізнесу всюди, де б він не був, і закінчив коледж із прибутком у 10 000 доларів США від своїх бізнес-починків.

Цікаво! Наразі Воррен Баффет дев’ята найбагатша людина світу за рейтингом Bloomberg зі статками у 128 мільярдів доларів.

Чим зараз володіє Баффет



Баффет – голова та найбільший акціонер інвестиційної групи Berkshire Hathaway, яка з 1965 року забезпечила 19,8% сукупного річного приросту ринкової вартості. Компанія з Омахи, штат Небраска, володіє Geico, Clayton Homes і Dairy Queen, а також має частки в Coca-Cola та American Express.

Білл Гейтс та компʼютерне програмування

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Батько Гейтса, Вільям Х. Гейтс-старший, був адвокатом і хотів, щоб його син навчався в юридичній школі. Однак Білла це не цікавило, адже він був захоплений комп’ютерами. У 13 років хлопець почав писати програмне забезпечення, а через кілька років почав вже продавав написані програми.

Білл Гейтс з дитинства заробляв програмуванням / Фото Getty Images

З 1987 року Гейтс входить до списку найбагатших людей світу Forbes та є четвертою найбагатшою людиною у світі зі статками 145 мільярдів доларів. Лише за цей тиждень його статки збільшилися на 3 мільярди доларів зі 142 до 145 мільярдів доларів.

З чого складаються статки Гейтса зараз

Гейтс став співзасновником Microsoft, найбільшого у світі виробника програмного забезпечення. У 2023 році дохід компанії з Редмонда, штат Вашингтон, склав 212 мільярдів доларів.

Іншою частиною його статків керує Cascade Investment, яка має частки в десятках публічних компаній, зокрема Canadian National Railway, Deere та Ecolab. Також Гейтс володіє акціями таких компаній:

Republic Services – 35%,

Four Seasons – 71.25%,

Waste Management – 4%,

AutoNation – 15%.

Згідно з даними Bloomberg, Гейтс отримав понад 56 мільярдів доларів у вигляді акцій і дивідендів від Microsoft та інших компаній, включаючи виплату 3,3 мільярда доларів від Microsoft у 2004 році, яку він пожертвував своєму філантропічному фонду.

Джефф Безос та McDonald's

Задовго до того, як мільярдер заснував Amazon і почав продавати все, від книг до підписки на газети, Джефф Безос "порався" за грилем у McDonald's. Безос почав працювати в мережі фаст-фудів у Майамі, коли йому було 16 років, і часто говорив, що з цього досвіду він засвоїв один із найважливіших уроків свого бізнесу: швидко передавати речі від продавця до клієнта, не завдаючи їм шкоди.

Цікаво, що у 1980-х за аналогічну роботу в мережі McDonald's у США працівники отримували 3,68 долара на місяць. Зараз Джефф би отримував щомісячно приблизно 2159 доларів.

Безос починав свій шлях у McDonald's / Фото Getty Images

Зараз Безос – друга найбагатша людина світу зі статками 186 мільярдів доларів, до січня 2021 року посідав першу сходинку.

Чим зараз володіє Безос

Мільярдер є засновником Amazon, найбільшого у світі інтернет-магазину, який продає електроніку, побутові товари через свій флагманський вебсайт.

Він також контролює мережу продуктових магазинів Whole Foods і пропонує хмарні обчислення та стрімінгові послуги.

Йому також належить компанія з дослідження космосу Blue Origin, яка включена в розрахунок інвестиційної вартості Bloomberg.

Ілон Маск та лісокомбінат

Дохід Amazon у 2022 році склав 514 мільярдів доларів. Згідно з офіційною заявою компанії за 2023 рік, Безос володіє близько 10% Amazon. З 2002 року він продав акції Amazon на суму у 30 мільярдів доларів.

Ілон Маск народився в Південній Африці, але більшу частину своїх шкільних років провів у Канаді. У віці 17 років він переїхав до Онтаріо, де працював на випадкових роботах, щоб прогодувати себе. Також працював у колгоспі та на лісокомбінаті.

Він став співзасновником PayPal наприкінці 1990-х, і через 10 років продав компанію eBay. На цій угоді він заробив 175 мільйонів доларів.

Маск мусив перебиватися тимчасовими заробітками / Фото Getty Images

На цей час він є найбагатшою людиною в світі, його капітал становить 216 мільярдів доларів.

Якими компаніями володіє Маск

Маск є виконавчим директором Tesla, найдорожчого виробника автомобілів у світі. Компанія займається продажем електромобілів та домашніх сонячних батарей. Йому належить близько 13% Tesla.

Ілон також є виконавчим директором SpaceX, виробника ракет, якого NASA залучило для поповнення космічної станції, та клієнтом якого є Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США.

SpaceX оцінюється за тендерною пропозицією від грудня 2023 року, яка оцінює компанію приблизно в 180 мільярдів доларів. Маск володіє приблизно 42% акцій компанії через траст, який базується на заявці Федеральної комісії зв’язку від грудня 2022 року.

Також Маск володіє соцмережею X, раніше відомою як Twitter. У квітні 2022 року Маск запропонував купити Twitter Inc. за 44 мільярди доларів. Угода була закрита в жовтні 2022 року.

Згідно з розкриттям інформації зовнішнім інвесторам у травні 2022 року, він володів приблизно 79% акцій компанії. У квітні 2023 року компанія була перейменована в X Corp.