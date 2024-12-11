Військовий збір: чи скасують його в Україні після закінчення війни

Чинний військовий збір в Україні залишатиметься навіть після завершення війни. Однак його ставка повернеться до довоєнних 1,5%, якщо буде скасовано воєнний стан.

Чи зміниться податок після війни

Наразі ставка тимчасово підвищена до 5%, що приносить значне поповнення бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Новини.LIVE".

Читайте також Як гральний бізнес платить податки: Гетманцев розповів про суми

Зокрема за 11 місяців 2024 року до бюджету надійшло понад 40 мільярдів гривень.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, військовий збір є стабільним джерелом коштів для підтримки армії та бюджету країни.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради Підвищення ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень ухвалювати – автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли. Це один з двох податків, які можуть швидко зібрати багато грошей для армії.

Як зарплати українців змінюються через військовий збір

У грудні з зарплат в Україні вираховуватимуть податки залежно від доходу та статусу платника податків. Зокрема:

Військовий збір становить 5% для звичайних працівників. Наприклад, із зарплати 30 тисяч гривень це буде 1 500 гривень.

Для ФОПів III групи він складає 1% від обороту.

Для ФОПів I, II та IV груп встановлено фіксований збір у 10% від мінімальної зарплати (800 гривень).

Зауважте! Деякі доходи, як-от пенсії, стипендії та військові облігації, не оподатковуються.