Перехід ФОПа на ТОВ може дорого коштувати: 8 помилок, які роблять підприємці

Через посилення боротьби з дробленням бізнесу дедалі більше українських підприємців відмовляються від ФОПа та переходять до роботи через ТОВ. Однак разом із новим статусом приходять і нові правила, до яких багато хто виявляється не готовим.

Які найпоширеніші помилки робялть підприємці

Бухгалтери говорять, що багато колишніх ФОПів продовжують працювати за старими звичками, через що згодом стикаються з проблемами, пише 7eminar.

Дивіться також Українці масово відкривають малі бізнеси: які справи найбільш популярні у 2026 році

Серед найчастіших помилок фахівці виділяють такі:

Використання грошей компанії для особистих витрат

Найпоширеніша помилка колишніх ФОПів полягає у тому, що вон сприймати кошти ТОВ як власні. Якщо у ФОПа гроші на рахунку фактично належать самому підприємцю, то в юридичної особи все інакше.

Колишні ФОПи часто оплачують особисті покупки корпоративною карткою, не збирають підтвердні документи та не оформлюють авансові звіти. У результаті це може спричинити податкові наслідки та додаткові питання під час перевірок.

Робота зі "своїм" ФОПом

Ще одна типова ситуація трапляється, коли власник ТОВ одночасно залишається ФОПом і продає своїй же компанії товари або послуги.

Закон цього не забороняє, але саме такі операції податківці перевіряють особливо ретельно. Аналогічна увага може бути й до угод із близькими родичами. Тому значно безпечніше, коли ТОВ купує товари чи послуги у непов’язаного з ним ФОПа.

Символічна оренда та податкова адреса у квартирі

Підприємці нерідко здають власне майно своєму ТОВ майже безкоштовно або встановлюють символічну орендну плату. Однак неринкові умови можуть викликати зайві запитання у контролюючих органів.

Крім того, додаткові ризики виникають, коли податковою адресою компанії стає квартира засновника, особливо якщо підприємство є платником ПДВ.

Постійні позики власній компанії

Багато власників фінансують діяльність ТОВ через поворотну фінансову допомогу. Однак регулярні великі позики можуть викликати запитання щодо походження коштів та економічної доцільності таких операцій.

Особливу увагу податківці приділяють термінам повернення, умовам договорів та великим сумам фінансової допомоги.

Недооцінка документів та ПДВ

Колишні ФОПи, особливо на спрощеній системі, часто звикли приділяти мінімальну увагу первинним документам. Але для ТОВ правильне оформлення документів стає обов'язковою частиною роботи.

Окремою проблемою є нерозуміння механізму ПДВ. Багато підприємців не враховують особливості податкових зобов'язань та наслідків блокування податкових накладних.

Податкові наслідки згадують запізно

Ще одна поширена помилка – оцінювати податкові наслідки вже після укладення угоди. Особливо це стосується компаній, які працюють із нерезидентами.

Фахівці наголошують, що податкове навантаження потрібно прораховувати ще до підписання контрактів, адже після здійснення операції змінити умови вже неможливо.

Змішування особистого майна та активів компанії

Колишнім ФОПам часто складно звикнути до того, що майно засновника та майно ТОВ – це різні речі.

Поширеною практикою є використання автомобілів або іншого майна компанії для особистих потреб без належного оформлення документів. У майбутньому це може призвести до додаткових податкових перевірок.

Недооцінка ролі бухгалтера

Багато підприємців намагаються вести облік самостійно або відкладають залучення бухгалтера. Водночас експерти зазначають, що правильно організувати бухгалтерський облік на старті набагато простіше, ніж згодом виправляти накопичені помилки.

Саме тому професійний супровід після переходу з ФОПа на ТОВ є одним із вагомих факторів для стабільної роботи бізнесу.

Нагадаємо, ФОПи на загальній системі оподаткування після припинення підприємницької діяльності мають подати ліквідаційну декларацію до податкової. Зробити це необхідно протягом 20 календарних днів після завершення місяця, у якому він припинив підприємництво.