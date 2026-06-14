Який бізнес масово відкривають українці

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані платформи VKURSI.

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Більшість реєстрацій – 99% усіх новостворених об’єктів – це фізичні особи-підприємці. Згідно з інформацією, власну справу розпочали 4 966 ФОП та 41 юридична особа. Торік за цей час запрацювали 4336 ФОПів та 17 юросіб.

Експерти наголошують: висока довіра до малого бізнесу зберігається. Саме формат ФОП є основною організаційною моделлю для підприємців у сфері послуг.

Цікаво! Юридичні особи значно менш популярні.

У січні 2026 року в галузі зареєстрували 836 нових бізнесів. А у лютому кількість нових ФОП упала з 833 до 737, тобто на 11,5% порівняно із попереднім місяцем.

Водночас вже у березні з'явилося 1 157 нових підприємств, а у травні – 1 092.

А найбільше реєстрацій "випало" на квітень, коли власну справу відкрили 1 173 суб'єкти господарювання.

Найактивніше відкривали бізнеси у сфері краси та догляду, тобто перукарських послуг та салонів краси – з початку 2026 року в Україні таких з'явилося 4 859. Серед них, зокрема, було 4 829 ФОПів та 30 юридичних осіб.

Що ще слід знати про бізнес та компанії в Україні

Українці наразі активно почали купувати деякі товари. Зокрема, йдеться про енергетичні напої та готову кулінарію та їжу на виніс. Але найбільш популярні шоколадні батончики. Про це повідомили у компанії Varus.

Водночас компанії Польщі планують поступово заходити на український ринок. Влада країни прагне, аби як державні, так і приватні компанії розглядали відкритість України як унікальну можливість для зростання.