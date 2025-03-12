Porsche втратила третину прибутку

Компанія Porsche ухвалила рішення зберегти дивіденди за 2024 рік на рівні попереднього року, хоча її чистий прибуток скоротився на 30,4%.

Чому компанія втратила дохід

Зниження прибутковості компанія пояснює зростанням витрат і падінням попиту в Китаї, який залишається її найбільшим ринком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як наслідок, Porsche переглянула середньостроковий цільовий рівень рентабельності, знизивши його з 17 – 19% до 15 – 17%.

Скорочення персоналу та нові виклики

Porsche продовжує оптимізацію витрат і скорочує штат. У 2024 році компанія звільнить 2 000 співробітників на додачу до 1 900, про які було оголошено раніше. У другій половині року розпочнуться переговори з профспілками щодо можливих подальших скорочень.

Рекордне падіння акцій і майбутні прогнози

Минулого місяця акції Porsche впали до історичного мінімуму після того, як компанія попередила про зниження рентабельності у 2025 році до 10 – 12%. Це пов’язано з очікуваним скороченням прибутку на 800 мільйонів євро, зумовленим поверненням до випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Зниження продажів у Китаї

Китай залишається ключовим ринком для Porsche, проте продажі там впали на 28%, що суттєво вдарило по фінансових показниках. Як і материнська компанія Volkswagen, автоконцерн прагне скоротити витрати та досягти довгострокової рентабельності у 20%.