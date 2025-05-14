iPhone 16 дешевше на 350 доалрів: Китайські рітейлери влаштували масштабні знижки

Китайські онлайн-рітейлери почали масово знижувати ціни на нові моделі iPhone 16 – знижки сягають 350 доларів. Таким чином платформи намагаються стимулювати попит на фоні спаду продажів Apple у Китаї.

Причини зниження ціни

Зниження цін приурочене до щорічного великого розпродажу "618", який стартує 18 червня, повідомляє Reuters, інформує 24 Канал. Через економічне уповільнення китайські торговельні майданчики прагнуть заохотити споживачів привабливими пропозиціями.

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Наскільки нижчою є ціна

Найбільший маркетплейс JD.com, зокрема, продає iPhone 16 Pro (128 ГБ) за 5469 юанів (759 доларів), що на 2530 юанів нижче за офіційну ціну Apple. Таку ж ціну встановлено і на модель iPhone 16 (256 ГБ) – це на 1530 юанів дешевше від рекомендованої вартості.

Зауважте. Чи бере участь у цих акціях сама Apple – поки не відомо. Однак раніше компанія вже запускала подібні ініціативи до фестивалю "618", іноді спільно з державними субсидіями на цифрову техніку.

За даними IDC, у першому кварталі 2025 року постачання iPhone у Китаї знизились на 9%, тоді як Xiaomi та Huawei наростили продажі на 40% і 10% відповідно. Знижки можуть стати частиною стратегії Apple, спрямованої на утримання позицій на ринку.