Напруга між Китаєм та США
Це стратегічне рішення також є відповіддю на зростаючі торговельні напруження між США та Китаєм, включаючи високі мита на китайські товари, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Наразі більшість iPhone збирається в Китаї, але Apple вже розширює виробництво в Індії за участю партнерів, таких як Foxconn і Tata Electronics.
"Для досягнення поставленої мети компанія планує подвоїти обсяги виробництва в Індії, що дозволить зібрати близько 60 мільйонів пристроїв для американського ринку", – ідеться у статті.
Індія отримає лише переваги
Цей перехід також сприятиме створенню нових робочих місць в Індії та зміцненню її позицій як ключового виробничого хабу для Apple.
Зауважимо, що з березня з Індії до США вирушило щонайменше 6 вантажних рейсів по 100 тонн кожен. Ідеться приблизно про 1,5 мільйона смартфонів. Щоб прискорити митне оформлення, Apple навіть домовилася з індійською владою про створення "зеленого коридору".