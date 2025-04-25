Напруга між Китаєм та США

Це стратегічне рішення також є відповіддю на зростаючі торговельні напруження між США та Китаєм, включаючи високі мита на китайські товари, передає 24 Канал з посиланням на ​Financial Times.

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Наразі більшість iPhone збирається в Китаї, але Apple вже розширює виробництво в Індії за участю партнерів, таких як Foxconn і Tata Electronics.

"Для досягнення поставленої мети компанія планує подвоїти обсяги виробництва в Індії, що дозволить зібрати близько 60 мільйонів пристроїв для американського ринку", – ідеться у статті. ​

Індія отримає лише переваги

Цей перехід також сприятиме створенню нових робочих місць в Індії та зміцненню її позицій як ключового виробничого хабу для Apple. ​

Зауважимо, що з березня з Індії до США вирушило щонайменше 6 вантажних рейсів по 100 тонн кожен. Ідеться приблизно про 1,5 мільйона смартфонів. Щоб прискорити митне оформлення, Apple навіть домовилася з індійською владою про створення "зеленого коридору".